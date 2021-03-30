張姓婦人騎機車摔倒，造成小腿大面積擦挫傷，初步診療後，返家自行換藥，但撕開紗布造成二度傷害，疼痛難耐且傷口難癒合；經竹山秀傳醫院整合性傷口照護中心門診，換藥過程不再感到疼痛，且讓傷口獲得妥善照護。

竹山秀傳醫院整合性傷口照護中心醫師蘇啟成表示，多數人換藥時，會先用藥水消毒傷口，再用傳統的紗布覆蓋，若有滲液滲出造成傷口與紗布沾黏時，患者因為疼痛，會對換藥產生恐懼甚至排斥。

蘇啟成指出，傷口保持在相對溼潤的環境，有利於傷口修復、細胞快速移動至傷口，可以加速癒合過程，並使疤痕較不明顯；過度乾燥或過度潮溼的傷口環境，都會拉長癒合時間，且易留下明顯疤痕。

先進的傷口敷料，有助於傷口癒合並且減少疼痛。（竹山秀傳醫院提供／廖志晃南投傳真）

蘇啟成說，隨著敷料研發進展，材質比過往更舒適且多樣化，傷口敷料種類主要是保護性、抗菌性、吸附性、清創性敷料和更進階的生物活性敷料等；必須視傷口乾淨程度和滲出液的多寡，判斷採用何種敷料，其中以吸附性敷料最廣為使用，大多使用於皮膚缺損及滲出液多的傷口，不必每天換藥也不會沾黏傷口，甚至數天換一次藥即可。

蘇啟成指出，近年來，醫學界倡導新觀念，稱為「不被打擾的傷口癒合」（Undisturbed wound healing），意思是不希望傷口每天更換紗布，造成二次組織創傷，減少換藥的頻率和時間，讓癒合過程不中斷，有助於細胞癒合結構更完整，傷口穩定度也會提升，由於傷口不會沾黏，也可減輕換藥時的疼痛感。

(中時 )