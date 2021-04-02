現代人工作型態，總離不開手機、平板等3C產品，而且經常久坐辦公室，回到家又癱坐在沙發，這種缺乏運動的生活方式，不僅有害身體健康、代謝力下降，對髖關節及膝關節的損傷也不小。

久坐上班族通常會出現站立時臀部肌肉無力、坐著時候膝關節慣性維持約90度姿勢，造成關節壓力升高，當姿勢突然改變就會造成關節旁的韌帶超過正常張力，而容易產生發炎情況。超越復健診所醫師凃俐雯表示，臨床上常看到愛好路跑或選擇打籃球、羽球等運動的患者，因為平時久坐後髖關節或膝關節的筋膜較緊繃，當進行各類較劇烈運動時，導致運動傷害的機率也相對提高。

還有一些人平時運動少，因為想減重開始運動，多半會從跑步開始，因為平時沒鍛鍊下肢肌肉不發達，而一旦進行跑步運動則膝關節承受重量為體重的4到6倍，此時就容易出現膝關節或肌鍵發炎狀況；另外1種是平時就有運動習慣者，常因為要挑戰自己肌耐力，運動時間太長、強度過高，當天運動疲勞尚未恢復，隔天又繼續挑戰，常會產生肌肉、肌腱拉傷撕裂，結果出現疼痛的發炎反應。

運動傷害發生時當下建議先冰敷、將患部加壓固定，然後就醫治療。凃俐雯醫師指出，輕度發炎時可先冰敷處理，若超音波檢查後發現已有韌帶、肌鍵、肌肉撕裂傷，除了藉由復健儀器如雷射、超音波、磁場電療外，也會考慮注射PRP、PLT血小板增生治療，加強患部修復的速度。

不同於PRP每次注射就要每次抽血且血小板純化程度較不穩定，PLT增生療法好處是單次抽血約150c.c至250c.c.，即可透過專門的醫學實驗室純化定量製備出10至20瓶粉末凍晶，對於經常受傷的運動員而言，相當便利。

凃俐雯醫師曾收治1名羽球國手，主訴髖關節與膝關節不動會痛，動了更痛，影響球場上的成績表現，每個月採用PLT治療1次患處，隨著身體內的纖維母細胞分泌細胞外基質讓結締組織增生，使受傷部位的韌帶、肌鍵等組織獲得修復，約6個月患處就完全復原。

凃俐雯醫師補充說明，注射PLT增生療法後，應配合適當休息、避免熬夜、飲食多補充蛋白質如雞肉、蛋、奶類食物，也能加速達到修復的效果。

凃俐雯醫師表示，臨床上常看到愛好路跑或選擇打籃球、羽球等運動的患者，因為平時久坐後髖關節或膝關節的筋膜較緊繃，運動傷害的機率也相對較高。（圖／凃俐雯醫師、NOW健康提供）

由於PRP或PLT增生療法，是來自本身血液，當下身體健康狀況也會決定血液品質良好與否，但對於洗腎、貧血患者的身體負擔恐過大，此外，罹患血液疾病或癌症患者則不建議使用。

一般來說，運動傷害的造成通常是運動方法不當，包括運動前暖身不夠、運動太過激烈、時間太長或動作錯誤，以及運動後沒有適度讓疲勞的身體回復正常等。

凃俐雯醫師提醒，運動前暖身的原則是讓身體有發熱感覺，如原地或繞圈小跑步；運動中如練深蹲、硬舉或打球，若感覺吃力時應停下來休息；運動後可做收操的伸展運動、按摩肌肉，回家後足夠休息，消除疲勞感讓身體回復後再上場。此外，建議上班族坐時盡量維持頭部往上伸直、脊椎不受擠壓的姿勢，1小時就應起身活動筋骨，就能避免可能的運動傷害發生。

(中時新聞網)