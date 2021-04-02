音樂家練習樂器累積的痠痛最好透過按摩舒緩？演奏家演奏時身體隨意搖擺容易拉傷肌肉？這些你我經常聽到的討論，是否為造成職傷真正成因？亦或者只是迷思？

1. 演奏樂器總會遇上職業傷害？

過往許多文章會提到學習某些樂器會帶來職業傷害，但更精確的說法應該是：因為每個人的生理條件不同，如果演奏姿勢不良或過度使用身體，就容易導致職業傷害。因此我們該討論的是：從事演奏、演唱容易遇到哪些傷害？以及如何面對與預防？

2. 練習造成的痠痛可透過按摩舒緩？

按摩會把擠壓的肌肉推開，所以身體會感到放鬆，兩、三個月做一次是保養身體的一種方式。但若是長時間頻繁的按摩肌肉及筋膜，日積月累，反而會導致其纖維化，就像是一塊口香糖愈嚼愈硬。後頸及背部的肌肉硬化，對於需要精細且快速動作的音樂家而言，可能會影響其音樂表現。另一方面，肌肉痠痛也有可能是組織損傷的警訊，若反覆的痠痛，仍要就醫抓出病因根本治療。

3. 開刀才能治療演奏造成的肌肉、韌帶撕裂？

除非是肌肉、韌帶斷掉，不然是不建議開刀的。現在有許多疾病，可以透過開刀以外的方式解決，如腕隧道症候群、扳機指、神經壓迫、痠麻痛等。開刀一定會留下組織內疤痕，造成情況不一的沾黏。對於音樂家而言，一點點差別都會影響到樂器演奏。以非音樂家而言，此沾黏極其微小可以忽略。

4. 音樂家演奏時最好不要隨意搖擺身體？

音樂家們在演奏時，會隨著不同曲風、音色、音高改變姿勢，其實可以讓不同的肌肉適時獲得休息。但不論何種姿勢，都需要盡量避免違反人體力學的方法。正確的拉奏姿勢並非限制演奏者的動作，而是讓身體擺動時，有個基準可循，藉此發揮，也能多使用到各個方向的肌肉。

5. 演奏時「皮皮挫」是因為太緊張？

演奏時因為腎上腺素分泌，確實可能會出現小顫抖，但是如果除了顫抖之外，還出現手指無法控制、在不該彎曲／伸直時不由自主動作、嘴型無法維持等狀況，則有可能是一種腦部的控制失調問題，稱為「局部肌張力不全」（Focal hand dystonia or Embouchure dystonia）。

6. 君子不「重」聲不威？

一個人的聲音和全身肌肉組成有關，與身形胖瘦無絕對關聯。體型豐滿的人聲音宏亮，主要在於腹部能有較大重力，維持橫隔膜向下的狀態——橫隔膜向下沉能容納更多氣息，好聽的歌聲都需要充足氣息支撐。但這種下壓的力量，也可靠鍛鍊腹部肌肉達到。

7. 聲帶也會老化？

人類打從一出生就開始使用聲帶，很難界定是因為年紀而老化，倒是和後天使用聲音的頻率、發聲習慣、生活飲食作息比較相關，如果未能保持充足水分、避免刺激性飲食、保持充足睡眠，聲帶就會提早老化，慢慢萎縮、失去彈性，聲音也就會變得沙啞、無力。

8. 聲帶長繭只能夠開刀切除？

與處理肌肉拉傷的概念一樣，開刀會留下疤痕，所以肯定會影響聲音。聲帶長繭通常是因為過度使用聲音、發聲方法不正確導致，透過適合自己的發聲訓練及聲帶保養即可讓聲帶的繭消失。倘若聲帶長出瘜肉或囊腫，普遍建議是用微創手術注射治療，避免開刀影響聲帶。

內容來源：奇美醫院復健科蘇炯睿醫師、振興醫院耳鼻喉科張智惠醫師

本文作者：吳毓庭

(本文摘自《PAR表演藝術 2月號第338期》)

《PAR表演藝術 3月號第338期》

(中時新聞網)