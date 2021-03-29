澎湖1間公共托育家園的主任被爆料對2歲幼童狂賞巴掌，導致幼童左側臉頰通紅腫脹，而該主任事後還被公托負責人包庇縱容，負責人甚至說「應該要把小孩拖去拍不到的地方『催下去』」，還指責偷拍照片的老師散布照片；該網友還稱負責人與澎湖縣長賴峰偉有私交，平時處事態度囂張，園區發生多起暴力事件都被壓下。

該網友在臉書「靠北幼稚園」發文表示，澎湖縣某公共托育家園的陳姓主任對1位2歲幼童施暴、打巴掌，造成幼童臉頰泛紅長達1個半小時，照片中幼童的左半邊臉頰幾乎全是紅色，範圍甚至延伸至耳朵；該網友說，動手的主任沒有幼教背景，因為與該公托負責人夫妻有私交，就做此工作，而施暴案例已不只1件，全遭負責人壓下、私下處理，而此次因為受傷孩童是某鄉民代表的孫子，全案因此爆發。

澎湖1間公共托育家園的主任被爆料對2歲幼童狂賞巴掌，導致幼童左側臉頰通紅腫脹，而該主任事後還被公托負責人包庇縱容。（圖／翻攝自臉書「靠北幼稚園」）

此外，誇張的是，網友爆料該公托負責人還告訴該主任「監視器拍這麼明顯，應該要把小孩拖去拍不到的地方『催下去』!」同意此暴力行為，還斥責偷拍照片的老師散布照片，讓網友怒嗆「這種幼教敗類還在澎湖包裝的那麼好」，網友還提到該負責人與澎湖縣長賴峰偉有私交，態度才能如此囂張。

該貼文下方也有自稱受傷幼童的母親留言說，「此事件不是單一偶發事件，之前還有小朋友被施暴，但被執行長夫妻用手段壓下來，導致社會處沒有調查紀錄，因為地方小、官官相護，我需要鄉民的力量」；許多網友也在留言標記賴峰偉，要求出面說明，怒罵「孩子這麼小，怎麼打得下去」、「真的很可惡」。

澎湖1間公共托育家園的主任被爆料對2歲幼童狂賞巴掌，導致幼童左側臉頰通紅腫脹，而該主任事後還被公托負責人包庇縱容。（圖／翻攝自臉書「靠北幼稚園」）

澎湖1間公共托育家園的主任被爆料對2歲幼童狂賞巴掌，導致幼童左側臉頰通紅腫脹，而該主任事後還被公托負責人包庇縱容。（圖／翻攝自臉書「靠北幼稚園」）

據自由時報報導，該事件發生在本月19日，該主任因為幼童把飯含在嘴裡、吃飯速度慢，氣憤之下朝對方賞了一巴掌，事後他已親自到孩童家中道歉，並主動請辭主任，目前澎湖縣政府社會處也成立專案調查。

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(中時新聞網)