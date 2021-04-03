太魯閣號列車事故釀50死、178傷，正當檢方、運安會仍在蒐證調查時，台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出。台鐵坦承「確實有人提出類似建議，但台鐵絕不逃避，該負的責任一定會負」。

2日傳出事故後，東部救難隊幾乎全員出動，雙北、基隆的也整裝前往現場，結果台鐵內部透過群組對話、回報狀況時，竟有人「直接帶風向」，認為事故究責應集中監造單位（聯合大地工程顧問）、施工單位（東新營造），第一時間卸責。

「本案是本局工程承攬商工程車肇禍，委託監造聯合大地工程顧問公司也有責任，建議不只向施工承商求償，監造也要，工地安全監造要負最大責任，建議責任導向監造，降低本局負評」。

上述對話被群組裡看不下去的人截圖並曝光，據了解，「帶風向者」主管台鐵勞工安全，此建議甚至獲少數人認同，只是目前善後優先，考量外界觀感，也不宜馬上就把責任推給包商，但事後可轉移焦點。

撞車後第一時間，台鐵就釋出「不排除向包商求償」的訊息，隨著罹難人數不斷上修，救人第一，究責先擱一邊。網友討論方向，也多把矛頭指向便宜行事的工地負責人及監造單位，認為台鐵也算受害者之一。

沒想到隨即被人爆料，台鐵早就打算這麼做，有心人士刻意曝光對話，「真的看不下去了！」台鐵不否認內容，但強調僅供參考，台鐵絕對不會逃避，待搶救、復駛後，該負的責任一定會負。

(中時新聞網)