新竹市政府提前部署，由消防隊協助供水，在停水的兩里共設置3處、6個水塔讓需要民眾取水，市長林智堅（左）29日前往了解水站部署狀況。（陳育賢攝）

抗旱進入延長賽！4月6日起新竹市有中隘、南港兩里納入水情紅燈、供5停2的停水範圍，計有438戶用水受到影響，為協助停水用戶，新竹市政府提前部署，由消防隊協助供水，在兩里共設置3處、6個水塔讓需要民眾取水。

市長林智堅表示，抗旱工作已進入最嚴峻的階段，中隘里、南港里部分地區總計有438戶將受影響，市府將全力降低對民眾不便，已畫在兩里共計3處地區設置6個水塔，消防局也將有17台水車，總計可承載69噸自來水，供民眾取水使用。

林智堅說，政府努力找水、民眾省水、企業省水，目標企業節水10％、民眾節水5％，本周起，他將帶領各局處代表開辦省水座談，盼與民眾共度難關，另外，市府也開辦省水活動，民眾每月水用量比上月少5％，就可抽apple watch。

市府工務處則指出，3處供水站包括中隘里有2處、4個水塔，分別為中隘市民活動中心、亞歷山大花園特區。南港里則有在市民活動中心前的2個水塔作為供水點。

3處供水站的水源由消防隊協助供給自來水，每座水塔儲水量達1噸多，消防車注水不到5分鐘即可加滿，若民眾自家儲備水源有不足部分，可至供水點取用。

至次節水獎勵辦法，只要民眾5、6月任1期帳單用水量較上期節省超過5％，即可參加抽獎，並有機會獲得Apple Watch。

此外，工務處也表示，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化、17口抗旱水井，並新增「建築物抽排水再利用」，目前已連繫市內6處工地地下水資源可供使用，目前已有科技廠商已接洽取用。

(中時 )