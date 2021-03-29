政治大學校園徵才活動26日於校園熱烈展開，永慶房屋提供經紀人和服務專員等多樣職缺，最低月收36K，工作8小時，引發現場學子和求職者熱烈詢問。永慶房屋歡迎有意投入房地產專業、賺取高薪的大學新鮮人趕緊卡位！

月收36K、免業績壓力的服務專員職位 解決社會新鮮人低薪痛點 獲得眾多現場求職者詢問

永慶房屋與政治大學續2020年聯手展開公益產學合作計畫後，持續深化互動，永慶房屋26日在政大校園展開校園徵才活動。現場除了積極招募經紀人之外，起薪高又無壓力的服務專員職缺，亦獲得眾多學子的爭相詢問。永慶房屋人資部經理陳繼先指出，現今學子面對學用落差，以及低薪環境、非典型就業等職場現狀，造就找工作只能先求有再求好的窘境。為了解決社會新鮮人畢業即深陷低薪泥淖，同時也補足畢業生的入職訓練，永慶房屋規劃出獨有的服務專員職位，讓社會新鮮人即使在職場探索的過程中，也能享有優渥的收入和完整的職涯發展。

陳繼先說明，許多具有潛力的職場新人和大學畢業生，業務工作中的業績責任，往往讓他們過於焦慮。永慶房屋希望透過服務專員職位，讓他們在服務時，不須背負業績壓力。後續學有所成，可以無痛轉為經紀人，賺取高薪；也可根據自身專才和興趣，轉任永慶總部內其他專業職位。從薪獎收入、專業能力培訓、職位未來發展，三大職涯的關鍵核心，服務專員職位都能完美涵蓋，非常適合大學畢業生，或對業務工作有興趣的求職者。

陳繼先表示：「我們很高興能夠走進校園，把永慶房屋的服務理念及成功經驗分享給同學。而在多樣的產學合作中，我們也看見了現今學子初入職場時的困境，因此希望透過服務專員職位的規劃，協助解決社會新鮮人們踏入職場時的種種痛點。」

永慶推出的服務專員職位，收入優於人力銀行調查之社會新鮮人平均起薪，也免於接案和業績壓力，獲得眾多求職者的詢問，更直接現場投遞履歷。(圖/永慶房屋提供)

開放服務專員職缺僅僅一年半 湧入１萬３千份求職履歷

根據人力銀行於2020年末所公布的《台灣地區薪資福利調查報告》中，大學新鮮人起薪約31K，碩士起薪約35K，而平均月薪的整體調薪率僅2.9%，創5年新低，並首度跌破3%。

為了招募優秀人才，永慶房屋提供優渥的薪資和福利條件。永慶經紀人前九個月每月5萬收入，表現好除業績獎金之外，每年還可以額外拿最高250萬的幸福成家獎金；服務專員保障收入36K-40K，表現優異還有最高12K的季獎金。除了優渥的收入保障之外，永慶房屋更透過「彈性工作8小時」制度、「一對一師徒制度」、以及「永慶大聯盟」的智能工作平台，確保每位經紀人和服務專員，工作不需單打獨鬥，也可以在工作和生活中取得平衡。

永慶房屋「服務專員」職位，讓求職者選擇更多元，職涯發展也有更多彈性，廣受職場工作者青睞。短短開放服務專員職缺一年半，已有超過1萬3千人應徵。陳繼先分享，永慶房屋把員工視作企業的最大資產，運用龐大的資源，規劃完善制度，讓員工全方位發展，達到企業與員工的共善共好，歡迎更多社會新鮮人和職場新人一起加入永慶的行列。

求職者與同學透過投球九宮格遊戲深入了解永慶提供的職場福利，還能領取小禮品，現場笑聲不斷，廣受民眾好評。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)