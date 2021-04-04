台東縣長饒慶鈴前往台東殯儀館慰問家屬，場面十分哀戚。（本報資料照片）

台東縣長饒慶鈴4日上午再度前往台東殯儀館慰問家屬，現場氣氛十分哀戚。饒表示，將捐贈1個月所得給「一戶一社工」計畫。此外，縣府團隊持續掌握最新狀況，截至4日中午12時台鐵提供資料顯示，台東籍乘客共76人，已知死亡8人、傷者36人、尚有8人仍住院。

饒慶鈴表示，0402太魯閣事故中，目前已清查出76位設籍台東鄉親，台東縣政府啟動「一戶一社工」專案輔導持續關懷協助。並將捐贈1個月所得給「一戶一社工」計畫，直接協助最需要的台東鄉親，期讓捐款發揮最大效應。

饒對此次台鐵408太魯閣意外深感痛心，為盡早使家屬、縣民走出事故陰霾，縣府即刻啟動災後人道關懷服務機制，對罹難者親人與受傷鄉親給予主動電話關懷，「一戶一社工」專案輔導持續關懷及協助鄉親，並提供保險、醫療費用等諮詢；縣府另設立「安心諮商專線」協助後續諮商與心理輔導。

社會處將於5日上午起進行慰助金發放事宜，若有未盡事宜需協助，社會處會指派專責社工協助，盼鄉親盡早恢復日常生活。

另外，民眾若有親友是否搭乘408車次需要協尋，可洽台鐵協助專線電話0800-765-888、02-2191-0096、02-2383-1384；或可至台灣鐵路局官網-「0402台鐵408次太魯閣號事故」專區，專區內有照片或行李清冊可供家屬參考尋找連結如下：https：／／reurl.cc／g8pMLV

此外，若鄉親為搭乘本次0402太魯閣408車次乘客，有任何需求均可撥打1999縣民專線或使用需求表單反應相關事宜，連結如下：https：／／reurl.cc／pm4Zpr

另外，如民眾欲捐款協助傷患後續醫療、生活重建相關費用，可利用台東捐款專戶捐款：【台東縣政府社會救助捐款】帳號：023-038-295107

台灣銀行台東分行（指定用途：0402太魯閣鐵路事故關懷）

(中時 )