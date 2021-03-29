在中國宣布調查結果後，全球最大獨立釀酒商、亦為全球最大葡萄酒上市公司澳洲富邑葡萄酒集團（Treasury Wine Estates Ltd）周一宣布，其澳洲原產地葡萄酒在中國將面臨最終合併為175.6%的反傾銷與反補貼關稅。

中國商務部這個最終決定，比去年11月對富邑葡萄酒產品祭出的169.3%關稅稅率還更高。中國是該公司最大的市場，為了避免高額關稅，富邑集團曾表示，將把其葡萄酒銷售重心轉向美國、歐洲與亞洲其他地方。

中國商務部上周五（26日）裁定澳洲葡萄酒獲不公平補貼，且向中國傾銷屬實，並宣布自周日（28日）起對澳洲葡萄酒開徵反傾銷稅，實施期間至少5年，最高稅率達218.4%。

中國商務部表示，澳洲向中國傾銷葡萄酒的程度介於116.2%～218.4%，獲補貼程度介於6.3%～6.4%，因此將澳洲葡萄酒的反傾銷稅率訂於116.2%～218.4%，但為了避免雙重課稅，將不另外對澳洲葡萄酒開徵反補貼稅。

中國此舉料將進一步加劇北京與坎培拉之間的外交緊張關係。在澳洲呼籲對新冠狀病毒大流行的起源進行獨立調查後，兩國關係即快速惡化。

周一富邑葡萄酒集團股價收跌1.39%，為10.63澳元，盤中最低跌至10.37澳元，創下3月5日來新低。

(時報資訊)