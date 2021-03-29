嘉義市長黃敏惠（右）察看新捐贈的「鳳嶺號」復康巴士操作情形。（廖素慧攝）

創業有成的水興實業公司董事長趙泰鵬感念父親賑災救人的祖訓，29日捐贈1輛造價約190萬元的復康巴士，由市長黃敏惠代表受贈，並感謝民間善的力量投入幫助有需要的人，讓嘉義市復康巴士車隊增為22輛車。

趙泰鵬幼時與一家人曾居住嘉義市，為回饋家鄉，繼去年捐贈嘉義縣1輛復康巴士後，29日由胞姊趙惠鵬、三哥趙秦鵬代表捐贈1輛「鳳嶺號」復康巴士給嘉義市。

趙秦鵬說，父親趙鳳嶺1949年來台，曾任職林業試驗所太麻里分所主任、嘉義中埔分所嘉義工作站、玉山林區管理處，此後定居嘉義，秉承「賑災救人」的祖訓，教養他們5個子女長大成人。

趙泰鵬說，他們5個手足遵從家訓，積極行善，弟弟目前人不在台灣，但心繫回饋鄉里，便以父親名字捐贈「鳳嶺號」復康巴士，此輛車總價約190萬元，是德國福斯車廠原裝進口，屬於高頂車輛，能自動升降，可以載送坐輪椅者及陪同的家屬。

黃敏惠表示，以父之名捐獻復康巴士，幫助有需要的人，發揮大愛精神，同時是孝心的表現，市府的復康巴士從2007年僅有3輛到現有21輛，如今又加入「鳳嶺號」，可以服務更多身心障礙的朋友，擴大服務的量能。

復康巴士接送行動不便、身心障礙者就醫、外出，周一至周五每日上午8時30分至12時、下午1時至5時30分，預約電話（05）2771030。

(中時 )