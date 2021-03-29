獨／重啟無望？核四最後燃料棒已全運出 蔡英文「昔挺續建」黃暐瀚痛批：歷史事實不容政客抵賴！

蔡政府近年來積極推動再生能源和燃氣發電政策，並減低燃煤和核能的比例，但民眾對此政策似乎並不買單，支持增加核能發電的「重啟核四公投」已經成案，並將在今年8月投票。同時，若未來4年再生能源發電量無法達到政府訂的標準，導致電力不足，民調結果顯示，有將近5成民政認為應增加核能發電補足缺口，而蔡政府的規劃，似乎與民意背道而馳。

根據經濟部能源局2020年11月公布的「能源轉型白皮書」顯示，2019年我國能源供應來源仍以石化燃料為大宗，占比高達8成1，蔡政府積極推動的再生能源發電則只占了5.6%左右。而目前蔡政府積極推動能源轉型，希望能夠拉高高燃氣發電和綠能在台灣能源供應中的占比，並計畫在2025年達成再生能源發電量占比20%的目標。

對此，美麗島電子報詢問民眾，「如果未來4年再生能源發電量無法達到占20%的目標造成電力不足，您認為政府應該增加火力發電、或是核能發電」，結果顯示，有29.4%民眾認為應該增加火力發電，但有49.1%民眾卻認為應該增加核能發電，另外有5%民眾則認為兩者都可增加。

值得注意的是，該民調通過交叉分析後發現，就連泛綠民眾中，都有36.4%認為應該增加核能發電，而認為應該增加火力發電的則有43.7%；而泛藍民眾和中立民眾，支持增加核能發電補則電力缺口的比例則更高。

(中時新聞網)