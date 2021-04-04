近日幾個事件可看出，蔡政府拚命增加與鼓吹的國家隊，日益曝露其問題，如果反對黨與媒體及社會意見領袖，不能儘快把國家隊納入監督，未來問題可能會多到難以收拾。

上月唯一被視為國家隊的純網銀的「將來銀行」，尚未開始營運，掌帥旗的總經理就辭職走人，先前已有數名高階主管求去，顯然內部問題不小。3家純網銀的另外兩家，都已通過審查、拿到營運執照並開始營業，只有「國家隊」仍然卡卡，連資訊的「BUG」都多到除不盡，現在還在「除蟲奮鬥」中。

另外一個案例是國發基金、耀華玻璃（另一個官股投資基金）分居前二名大股東的聯合再生能源，三月通過減資4成多；這個意思就是虧損多，只能透過減資打平，顯然這家「準國家隊」的表現不佳，納稅人的錢拿去塞洞了。

將來銀行的前二大股東是中華電信、兆豐銀行，持股近7成，這是一家百分之百的國家隊；聯合再生的官股比例雖然只有1成多，卻是最大股東，可稱為「準國家隊」；而「鳳梨事件」時，外界也看到蔡政府成立的另定一個國家隊：台農發公司，成立後虧損不斷，資本額虧損超過一半了。

拿納稅人的錢去搞企業、投資產業，確實可以在短期內創造若干效益，但官營企業先天的缺陷與問題很容易出現，最後往往是效益低落、虧損不斷，更糟糕的當然是貪瀆、裙帶風氣盛行。短期看不出，幾年下來問題爆發：蔡政府的國家隊，可能到了要爆發問題的時間點了。