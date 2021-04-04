台鐵太魯閣號列車2日因撞上邊坡滑落的工程車出軌，造成慘重傷亡。對於蔡英文總統先前曾經承諾要給東部民眾一條安全回家的路，東華大學教授施正鋒直言，請蔡政府說明具體要怎麼做，他更直批這個政府沒救了，只會用奴才，祈禱不犯錯，並指若蔡英文只會跑宮廟，不如當內政部長就好了，「這是一個無能又無恥的政府」。

《中天新聞》4日報導，施正鋒表示，上一次普悠瑪出事，蔡英文還是連任了，她要答應給我們一個平安回家的路，但也總不能每次就去上香，然後到醫院安慰，「妳要告訴我具體怎麼做」。

施正鋒透露，他到東華任教已經滿13年了，每個禮拜光是要買車票就很痛苦，這兩年還是因為新冠肺炎，陸客不來，比較方便，「不然每兩個禮拜前，過了半夜，幾乎就是秒殺」。

施正鋒指出，他一周要搭火車來往花蓮2次，事故發生當天，他的表兄要回去玉里幫外婆撿骨，當時施正鋒看到新聞後嚇壞了，不過後來表兄和他聯絡，說自己剛到達宜蘭。至於一般在外的花蓮人和台東人返鄉，一年中主要是三節的時候，且從樹林到花蓮，還有很多人搭車通勤，那他們的家人會有什麼樣感覺？「還好我還兩年就退休了，但其他的人呢？」

施正鋒說，林佳龍擔任交通部長後，都是在做裝飾，最近幾年就是火車站改建等等，但這沒有實質意義，就是把錢花掉，給民進黨黨員、黨代表去包工程。施正鋒還認為，安全對政治人物來說不重要，因為花了很多錢，但卻看不到結果，若真的要改革，他會想找外國人來，因為自己人講都沒事，但外國人會發現問題。

施正鋒更忍不住怒斥，「這個政府是沒有救的，因為他用奴才、聽話的，只要維持現狀，不犯錯就好」，且還用國家的錢綁樁，祈禱不出事就好、廟去拜一拜就好，出事以後沒辦法處理，她更批評蔡英文宮廟跑的很勤，「當一個總統跑宮廟幹什麼？當內政部長就好，所以是一個無能又無恥的政府」。

【太魯閣號出軌】蔡「安全回家的路」跳票 施正鋒:別只想當太平公主

(中時新聞網)