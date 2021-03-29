明(30)中午前後南投、臺南、高雄、屏東近山區或河谷有局部36度高溫出現的機率，請注意。(氣象局提供)

氣象局預報指出，明（30日）各地天氣晴到多雲，相當穩定，僅東半部地區有有零星陣雨。高溫可來到29至34度，甚至局部地區有飆出36度高溫機率，在外需適時補充水分。雖然周三起（31日）有道鋒面接近，北台灣水氣增多，但整體上來說，到周六（4月3日）各地天氣都為晴到多雲，高溫普遍接近30度。

中央氣象局表示，明天天氣和今天類似，各地為晴到多雲、穩定的天氣，僅東半部有零星短暫陣雨，北臺灣山區午後也需留意有零星短暫陣雨。溫度部分，各地高溫29-34度，低溫約19-23度，紫外線指數偏高，外出注意防曬並多補充水。另外，氣象局針對4縣市發部高溫警訊，明中午前後南投、臺南、高雄、屏東近山區或河谷有局部36度高溫出現的機率，請注意。

氣象局指出，周三（31日）臺灣北部海面有一鋒面接近，北臺灣水氣略增，高溫也略下降，北部、東半部有零星短暫陣雨，不過其他地區依然多雲到晴，高溫仍有30度左右或以上。周四至周六（4月1日至3日）各地天氣都晴到多雲，高溫普遍接近30度，尤其中南部及東南部地區可達30度以上。

下周日（4日）到下周一（5日）北台灣將隨著一波東北風增強變天，屆時北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區較穩定，天氣仍以多雲到晴為主。

(中時新聞網)