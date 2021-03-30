生活中總是充滿了各種不經意的自然現象，其實都暗藏著玄機。搜狐網命理專欄分享，當看到蜜蜂、燕子築巢或蝴蝶造訪等有趣跡象，就代表將會轉運發大財，日後千萬別錯過這些驚喜發現！

▍1. 蜜蜂築巢

蜜蜂是勤勞的象徵，尤其是公蜂更是吃苦耐勞、踏實勤奮的代表，如果住家附近有蜜蜂築巢，千萬不要趕走牠們，因為這是轉大運的徵兆，代表你的努力付出即將收穫回報，學生看到表示求學考試順利；做生意者看到代表要發橫財，意外驚喜不斷；而其他人看到代表仕途光明，財運看漲，會有喜事發生。

▍2. 燕子築巢

燕子是歡樂和財富的象徵，如果你居住的家宅附近出現燕子築巢的現象，表示家中會有好事發生，一定不要刻意驅趕！尤其家庭成員可能會有財富暴增的可能，是大吉之兆，只要家主繼續秉承一貫的生活方式，則將在事業上得貴人指點，事業風生水起，財庫豐隆，升職加薪指日可待。

▍3. 蝴蝶造訪

蝴蝶是美麗和尊貴的代表，牠們五彩斑斕、絢麗多彩，象徵幸福與美好。如果近期家中出現蝴蝶造訪，則表示幸福臨近、喜事頻發，家中成員們的生活都會萬事順利，事業旺盛財到家門，假設刻意驅趕則會財來財去，內耗嚴重。

(中時新聞網)