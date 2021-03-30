李婦被打到跌坐在地。（翻攝臉書「爆料公社」）

兩車擦撞男怒對方沒禮貌 當街扯髮壓地跳針逼道歉

周姓男子29日開車行經羅斯福路六段，與60歲李姓婦人的車發生擦撞，周22歲的兒子下車理論時，認為李婦態度不佳當場暴走，扯住對方頭髮大吼：「我要你跟我道歉！」一直到警方到場處理才將兩人拉開。

李男動粗過程都被民眾拍下，並放到網路，感嘆：「有必要動手嗎？」、對此文山二警方表示，李姓婦人當時表示有事要先離開，但也說會去驗傷，30日會正式提告，全案正由警方偵辦中。

警方指出，動手的周男29日坐父親的車，行經羅斯福路時，與李女開的車發生擦撞，周的車子又撞上旁邊的公車，最後三方一起下車釐清事故原因。

眾人理論時，周男認為李的態度不佳，突然抓狂先給對方一巴掌，接著緊抓李婦頭髮不放，大吼：「我要你跟我道歉！」甚至抓著李的頭部去撞車子，周父在旁苦勸也無用，李女不斷求饒，最後甚至跌坐在地。

警方獲報到場後，周男才停止攻擊，但李婦表示有事要先離開，經溝通後，由當事車主進行協調賠償，警方表示，若李女若提傷害告訴，將會依法傳辦周男。

(中時 )