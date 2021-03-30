新藥公司太景*-KY(4157)子公司太景生技與太景醫藥(北京)與大陸合作夥伴浙江醫藥簽訂抗生素奈諾沙星在大陸區的轉讓合約，合約總金額為4,500~5,000萬美元(合約新台幣12.9億~14.3億元)，合約將於雙方主管機關審核及浙江醫藥股東會通過後生效。

因應中國大陸於2020年三月公告實施新版《藥品註冊管理辦法》及《藥品生產監督管理辦法》，明確規範藥品上市許可持有人(Marketing Authorization Holder, MAH)制度，及其對藥品安全及品質管理等完整生命週期內承擔主要責任。新版法規中亦規範，在聯合申請案件中，仍必須推舉其中一方作為持有人登記，無法共同持有。

太景基於在藥品生產、配送、分銷、零售、使用上，上市許可持有人需承擔藥品安全有效性、品質管理及風險管理等所需投入鉅額成本的考量，經雙方共商決定由浙藥擔任奈諾沙星於中國大陸市場的上市許可人，並由其負擔起後續上市後的製造、品管、銷售、安全性等權責。

太景指出，經多次討論研商並參考專業鑑價機構鑑價報告，正式將奈諾沙星的大陸權利轉讓予浙江醫藥，浙江醫藥則將後續的銷售權利金併入此次合約金總額為4,500~5,000萬美元。價金及里程碑分階段於2021~2022年支付，價金付款結點為簽約、中國大陸地區專利權移轉完成，及浙藥取得靜脈輸液MAH；里程碑款則視專利延長核准結果，於核准後支付。此份合約將待雙方主管機關審核與浙江醫藥股東會通過後生效。

(時報資訊)