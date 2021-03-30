國1彰化王田段火燒車 轎車遭火球吞噬黑煙猛竄天際 車流回堵（翻攝畫面）

國道再傳火燒車事件，國道1號北上190公里王田交流道路段下午4時30分左右發生火燒車意外。一輛自小客車在路肩疑似故障起火燃燒，瞬間被火舌吞噬，並且冒出黑色濃煙直竄天際。路過車輛紛紛減速慢行通過，車流一度回堵2公里。警消獲報立即出動前往灌救。是否有人員傷亡尚待確認，事故原因國道警察正展開調查。

(中時新聞網)