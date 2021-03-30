國1彰化王田段火燒車 轎車遭火球吞噬黑煙猛竄天際 車流回堵 17:502021/03/30 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1彰化王田段火燒車 轎車遭火球吞噬黑煙猛竄天際 車流回堵（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1彰化王田段火燒車 轎車遭火球吞噬黑煙猛竄天際 車流回堵（翻攝畫面） 國道再傳火燒車事件，國道1號北上190公里王田交流道路段下午4時30分左右發生火燒車意外。一輛自小客車在路肩疑似故障起火燃燒，瞬間被火舌吞噬，並且冒出黑色濃煙直竄天際。路過車輛紛紛減速慢行通過，車流一度回堵2公里。警消獲報立即出動前往灌救。是否有人員傷亡尚待確認，事故原因國道警察正展開調查。 疑未注意限高 拖板車硬闖涵洞貨櫃翻落壓2車 車還沒賣市值就幾千億 官媒批恒大汽車紙上造車 (中時新聞網) #火燒車 #天際 #灌救 #路肩 #公里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市西門鬧區轎車失控翻覆 車底朝天駕駛急脫困 17:352021/03/30 社會 車用晶片不足 現代起亞汽車恐陸續停工 12:502021/03/30 國際 大排「長榮」 小客車失控衝上分隔島撞上對向大貨車 11:402021/03/30 社會 30歲網紅酷炫深夜開保時捷2度炸街遭嗆小屁孩 出面道歉老車聲音較大 10:532021/03/30 娛樂 北市男子酒駕連撞路邊5車 酒測值高達1.67 15:312021/03/30 社會 格上車共享滿周歲 2.0閃電解鎖全面上線 16:332021/03/30 財經 萬華街頭警匪追逐 白色休旅車拒檢警一路狂追開8槍逮人 15:012021/03/30 社會 清明連假 彰化縣十大掃墓交管熱區看過來 15:192021/03/30 生活 新北偵查佐A詐騙車手30萬元 確定要蹲6年牢 11:062021/03/30 社會 男子持刀強盜計程車 贓款買珍奶喝一半遭逮 10:582021/03/30 社會 貨運司機累了靠邊睡 鵝群趁隙逃脫壓馬路 15:402021/03/30 社會 社會熱門新聞 百貨驚見正妹穿比基尼逛街 身材火辣網暴動：SWAG拍片？ - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 尋獲失聯飛官？ 屏東南灣發現浮屍著衝浪褲確認非潘穎諄 - 社會 陸人妻洞房夜狂衝廁所 尪推門見驚人一幕狂吐 - 社會 萬華街頭警匪追逐 白色休旅車拒檢警一路狂追開8槍逮人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。