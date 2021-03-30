重返女雙世界排名第一 Back to doubles rank... 由 Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇發佈於 2021年3月29日 星期一

世界女子職業網球總會WTA官網指出，經過邁阿密公開賽之後，世界排名將重新調整，台灣女將謝淑薇將在4月5日公布的最新世界排名，重返世界第1。

WTA的文章表示，謝淑薇2014年5月12日生涯首度登上女雙世界球后寶座，2020年3月1日到2021年2月21日曾連續31周穩居女雙世界第1，是她在女雙世界球后最長的連續周數。

謝淑薇將取代白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）成為新的女雙世界球后，莎芭蓮卡在今年2月22日登上世界第1，才坐了6週就讓出。

而世界排名會再有變動，主要是WTA之前公布排名系統會4月5日邁阿密公開賽結束後，調整、實施新的計分方式，謝淑薇的教練保羅，也迅速把這個好消息告訴她，小薇並透過臉書表示，自己在家裡躺著看賽車就重回世界第一，也是新奇的經歷，自己平常是不關心雙打排名的人，這兩次重回第一其實都是無心之舉。

(中時 )