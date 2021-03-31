夫妻之間難免有爭執，不過從風水上來看，如果犯了風水禁忌，將導致夫妻大吵小吵不斷。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，臥室養魚、未使用床頭櫃、鏡子裂開、紅色擺飾太多都犯了風水禁忌，容易傷害夫妻感情，導致兩人頻頻吵架，甚至走向離婚一途。

▍1.臥室養魚

臥室是人休息的地方，需要溫暖舒適的感覺，而魚缸屬陰，水會帶來涼意，破壞溫暖的氛圍，因此臥室內不能養魚。否則夫妻的感情就很容易變冷，經常冷戰，關係也鬧得很僵，導致家庭糾紛。

▍2.缺床頭櫃

床頭櫃在家居風水中有重要作用，有一些家庭臥室只擺放了一張床，卻沒有床頭櫃，這很容易導致夫妻感情不穩，出現不和。最好在床的兩邊各擺放一個床頭櫃，可以在床頭櫃上放置夫妻合照，或者擺放一束鮮花，不僅可以提升夫妻感情，增加夫妻情調，還有旺財的作用，不過要注意不能放假花。

▍3.鏡子裂開

鏡子一直以來都有特殊的寓意，如果家裡有鏡子裂開，最好將它扔掉，換一個新的鏡子，更不能在臥室擺放破鏡，破鏡代表分離，而且無法復原，如果放在臥室的話，容易破壞夫妻感情，即使現在還沒有分離，但是將來必定會出問題。

▍4.紅色太多

紅色物品五行屬火，火主口舌、是非，如果家中紅色物品太多，就容易讓人性格變得暴躁，難以控制自己的脾氣，一點點小事就會發火，爭吵不休。所以要注意家中不能出現太多的紅色物品，特別是主臥房的床頭或床頭附近，忌出現大紅大紫的擺設。

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(中時新聞網)