SN11仍未獲得「善終」

美國太空探索公司（SpaceX）30日進行載人太空船兼火箭「星艦」（Starship）的發射測試，結果在降落時因不明原因爆炸。執行長馬斯克稍後在推特上表示：「至少炸出來的坑在正確位置上！」

太空新聞網站「Space.com」報導，在經過多次延宕後，「星艦」原型「Serial Number 11」（SN11）終於在當地時間30日上午8時（台灣時間同日晚間9時），從美國德州南部波卡契卡（Boca Chica）的SpaceX太空基地（Starbase）升空，並成功抵達10公里的目標高度。但在進行著陸程序時，攝影機突然失去訊號，播報員稍後證實SN11降落失敗，且當時降落區域大霧瀰漫，難以看清SN11的「最後一面」。

測試結束後不久，馬斯克在推特上表示，2號發動機似乎發生問題，導致在下降途中無法達到正確的燃燒室壓力（chamber pressure），但這「理論上不需要」。他指出，有某種問題在開始著陸時迅速發生，待工作團隊完成檢查後，應該就能知道問題出在哪，並發揮一貫的幽默態度，開玩笑地說「至少炸出來的坑在正確位置上！」

At least the crater is in the right place! — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021

SpaceX「星艦」原型「Serial Number 10」（SN10）3日才同樣於SpaceX太空基地進行發射測試，並成功降落，但其基座卻在落地8分鐘後突然起火，瞬間炸成一團火球，沒能獲得「善終」。當時馬斯克的評語是：「星艦SN10降落成一片！」

由於SpaceX近期的測試多次失敗爆炸，可能會對附近居民造成危險，美國眾議院運輸與基礎設施委員會已致信美國聯邦航空管理局（FAA），認為SpaceX違反安全規定，呼籲後者加強對SpaceX的監管與調查。

(中時新聞網)