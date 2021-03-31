越南民航局研議7月恢復台灣飛越南的定期航班，旅客入境後仍須隔離，但不用持有COVID-19篩檢證明。越南並將在「疫苗護照」基礎上，於9月逐步恢復其他入境越南的定期航班。

越南青年報（Tuoi Tre）今天報導，越南民航局（CAAV）已向越南交通部遞交研議恢復國際商業航班的報告，建議分3階段啟動入境越南的定期航班。其中有關國際旅客入境越南的規劃，將陸續於第2、3階段啟動。

報告指出，第2階段將規劃飛往越南的定期航班，旅客入境後須隔離，但不須持有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）篩檢證明。適用這一方案的旅客包括越南公民和外國旅客，預計從7月開始實施。

報告建議，第2階段初期適用對象為越南和日本、韓國、台灣間的航班，每週由越南與前述國家各飛4班、共計24班，須隔離的旅客數為6000至7000人。航空公司提交的行程須包括目的地相關單位批准的隔離方案。

在第2階段，旅客須自行支付全額費用，包括機票、15天防疫旅館、機場到防疫旅館接駁、一天三餐及隔離期間的COVID-19篩檢費用等，若有其他衍生費用，旅客將在防疫旅館支付。

第3階段將在實施「疫苗護照」後規劃入境越南的定期航班，預計自9月啟動。旅客持有入境前3至5天的陰性篩檢證明，及越南政府認可的國際疫苗接種證書就不須集中隔離，但仍須在居住地自行隔離7至14天。

不過報告強調，第3階段的展開，須依照越南的疫苗接種進程，以及疫苗大規模接種後對社區免疫力的評估而定。

(中央社)