櫃買中心31日表示，為讓投資人掌握台股投資趨勢，瞭解櫃買市場特色商品之投資策略，安排自今年4月23日起與大昌證券、日盛證券、元富證券、兆豐證券、統一證券、國泰證券、富邦證券、華南永昌證券、群益金鼎證券等9家證券商合作，於北、中、南各地舉辦24場次的投資人講座，相關場次資訊已公布在櫃買中心網站，歡迎投資人踴躍報名參與。

櫃買中心說明，歷年舉辦之投資人講座皆收到熱烈回響，今年規劃之投資講座內容亦相當豐富，各場均邀請知名專業講師，以專題演講方式分享全球整體經濟趨勢、台股市場投資展望及櫃買市場指數型投資商品（包括上櫃ETF、上櫃ETN及富櫃200指數型投資商品等）。此外，櫃買中心將向投資人介紹今年度實施之交易新制，例如興櫃市場戰略新板制度以及上櫃股票造市者交易制度，俾利新制度運作順暢。

櫃買中心表示，本講座各場次皆完全免費，即日起開放投資大眾報名參加，另部分場次將進行實況轉播或錄製影音檔，提供投資人多元的參加方式。有關「110年度櫃買市場投資人講座」之場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請至櫃買中心網站（http://www.tpex.org.tw）查詢。

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