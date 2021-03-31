陳姓男子4年前以3000元引誘少女到摩鐵拍攝猥褻照片，並散布照片，遭少女及她父親提告，一審判陳男須賠償70萬元，台灣高等法院認為陳男未經少女同意，將照片外流給他人觀看，侵害隱私權，改判賠少女35萬元，她的父親8萬元確定。

少女及其父親提告主張，陳男拍攝少女露點的猥褻照片66張，又將猥褻照片上傳至LINE群組供多數人閱覽，又說少女有雙重人格等，法院認定陳男未經少女同意給予他人觀覽，竟將照片外流，侵害隱私權，須負損害賠償責任。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時 )