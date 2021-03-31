鴻海30日舉行法說會，公布2020年度財報，合併營收為5.3兆，年增率0.3%，完成連3年突破5兆營收新紀錄，但毛利為3,029.1億元，毛利率5.65%，年減4%，淨利率1.9%也較前一年2.16%還要下滑，每股配息4元也較前一年的4.2元低。對此，外國財經媒體專欄作家表示，雖然鴻海近年的發展目標朝著電動車前進，但從財報來看，已經顯示要從全球最大蘋果代工廠的地位加速轉型。

鴻海董事長劉揚偉在法說會上提到，鴻海MIH聯盟進度超預期，連電動車市場起飛的時點也明顯超前進度，有望提前到2023年發酵，為拚彎道超車，鴻海的目標是每年都有電動車量產上市。

劉揚偉指出，電動車聚焦在電池、電機、電控和軟件布局不變，不會走獨自開發的路線，會和策略夥伴合作。鴻海MIH聯盟目前電機合作對象，包括日電產（NIDEC），至於電池、電控、軟件、IC設計也在和策略合作夥伴洽談，不排除電池的合作夥伴在未來2個月內就會揭曉。

鴻海於3月25日首度召開MIH聯盟會員大會，目前已經累積超過上千名企業夥伴，包括美銀美林、野村證券等上修鴻海財測，摩根士丹利發布報告，預測鴻海2025年將生產百萬輛電動車，創造高達350億美元收益，總營收挑戰7.2兆元，將樂觀目標價一口氣喊上235元，當前目標價為168 元。花旗最新研究報告也提到，看好鴻海在電動車市場發展及利潤擴張的潛力，因此給予 175 元的目標價。

然而，財報與配息不如市場預期，鴻海遭到外資大賣超過萬張，終場大跌5.5元或4.25%、收在124元，逼近近2周來收盤低點。

據外國財經媒體報導，高燦鳴認為，這份財報點醒鴻海，必須加快從組裝電子產品的低毛利營運模式轉型速度，對鴻海有信心的投資人也必須加強耐心，因為新型態的鴻海沒有那麼快到來。

鴻海面對的，是蘋果所帶來的龐大營收利益，過去受惠於蘋果訂單，鴻海有一半的營收來自於蘋果，也從此建立龐大的鴻海帝國，但蘋果對於供應鏈嚴格管控，讓鴻海毛利率壓到30年來最低水準。

高燦鳴表示，從劉揚偉2019年從鴻海創辦人郭台銘接下鴻海董事長以來，積極替鴻海找新出路，但這勢必得放棄低毛利的代工營運模式，若不求改變，將拖累未來數十年業績表現，透過MIH聯盟，與多家傳統車品牌、新創車廠合作，鴻海想打造整車廠供應鏈，並成為電動車市場的Android作業系統，從這段期間鴻海股價大漲近50%表現來看，投資人顯然對劉揚偉的計畫表示認同。

不過，這次公布的財報顯示，鴻海前景是否真能達成，沒有人敢保證，加上鴻海想發展電動車商機，與大客戶蘋果之間是否能保持連結，外界都在關注。

(中時新聞網)