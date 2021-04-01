金管會公布最新人事異動案，由於檢查局主任秘書林耀東於今（1）日退休，遺缺由保險局組長蔡火炎調任，於同日到職生效，為金管會自去年5月以來第9件組織人事異動案。

新任金管會檢查局主秘蔡火炎為東吳商用數學系畢業、政大風險管理及保險所碩士，歷任金管會保險局科長、專委、副組長、組長等職。

(時報資訊)