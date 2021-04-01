《金融》金管會檢查局主秘 組長蔡火炎調任 07:452021/04/01 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會公布最新人事異動案，由於檢查局主任秘書林耀東於今（1）日退休，遺缺由保險局組長蔡火炎調任，於同日到職生效，為金管會自去年5月以來第9件組織人事異動案。 新任金管會檢查局主秘蔡火炎為東吳商用數學系畢業、政大風險管理及保險所碩士，歷任金管會保險局科長、專委、副組長、組長等職。 盧廣仲、林美秀大跳環保舞 響應品牌減塑理念 埃及調查船卡蘇伊士運河事件 長賜輪續留大苦湖 (時報資訊) #金管會 #檢查局 #主秘 #蔡火炎 #調任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 甘肅黨政一把手來自江浙滬開新局 09:122021/04/01 兩岸 北市遭抹黑放話內鬥 研考會主祕走人 04:102021/04/01 地方新聞 高雄反空汙抗暖化 兒童節遊行 04:102021/04/01 地方新聞 大陸秀鳳梨蟲照 批民進黨政治操弄 04:102021/04/01 話題觀察 康友今下市 股民到金管會抗議 04:102021/04/01 焦點要聞 NCC強勢護航 照政治劇本走 華視進駐52台 04:102021/04/01 焦點要聞 美國會大廈暴動餘波 2名警察首度告川普煽動 09:502021/04/01 國際 金控申設開大門？ 黃天牧：要看併購效益 04:102021/04/01 財經要聞 百億地下匯兌案 主嫌判1年半 04:102021/04/01 地方新聞 蝦皮支付增資申請案 投審會2疑點釐清 09:582021/04/01 財經 台灣好湯網路票選 礁溪溫泉奪冠 04:102021/04/01 焦點要聞 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 護國神山怎麼了？台積電貼息回不去6字頭 殺手真面目曝光 - 財經 老大哥出殺手鐧 美砸1.42兆發展半導體 喊話打趴「他」 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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