劉若英、瑪莎一起開心遊台南。（相信音樂提供）

劉若英（奶茶）日前發行睽違6年新專輯《各自安好》，獲得佳績，她日前帶著新專輯到台南擔任五月天「好好好想見到你」演唱會，求好心切的她提前一天南下準備，奶茶透露之前來到台南都是為了簽唱會，已好久沒來過，心情既興奮又緊張。為了舒緩奶茶緊張心情，出身台南的五月天瑪莎當起地陪，陪她進行一趟「不營業的日常」台南之旅，穿梭巷弄間，走訪私密景點。

他們還吃了很多當地小吃，也勾起兩人兒時回憶，上集2日凌晨零點播出後，吸引大批網友等待觀賞，近一週各大網站已累積84.8萬次點擊，直呼：「好想再去一次台南」，奶茶一進店裡看著每樣物品都愛不釋手，瑪莎得意的笑說：「我就知道妳會喜歡。」看著店裡一件件迷人古物，勾起劉若英的感傷回憶，「在拍賣會看到祖父的東西，覺得很慚愧，很後悔沒有好好珍惜，現在你慢慢聞到這些古物的氣味，你就會知道你從哪來。」

這回和瑪莎說說笑笑，暢聊一整天，劉若英感謝瑪莎相伴，「五月天就是我的活棋，工作人員想拍影片，但怕我太冷就找瑪莎來，還沒細看腳本，因為我想反正有瑪莎呀！朋友真的很重要，而且是活棋類的。」

(中時 )