交通部長林佳龍因台鐵太魯閣號重大傷亡案，可能打包走人，地方觀察若負起政治責任，下一步是沈潛養望累積能量，或重新接受民意檢驗，返回台中參選，都是可能選項，但政壇瞬息萬變，除了目前檯面上人選，是否有黑馬出線？要挑戰拚連任的台中市長盧秀燕，民進黨唯一考量是「會打贏的人」。

被視為戰鬥力強的林佳龍，面對重大交通慘劇，是繼續留任善後，負起改革台鐵責任，抑或「辭職照准」下台，備受矚目，林佳龍曾在台中磨劍十年，一圓百里侯夢想，這次台鐵太魯閣號408車次2日在花蓮縣大清水隧道出軌，則是他仕途之路始料未及的衝擊。

政壇人士認為，現在林佳龍處境只有一個「苦」字，如果准辭交通部長，沒有舞台與政治資源，深耕基層困難度升高，但2018年以20萬票大輸盧秀燕，龍團隊錐心檢討「到底輸在那裡？」而以其這兩年來勤跑台中基層，重回台中執政仍是他重要的人生清單之一。

目前民進黨台中市長下屆有意逐人選，包括立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、交通部長林佳龍、總統府前祕書長蘇嘉全等人都是熱門人選。

「民進黨對決戰中台灣，首要拿下台中市，以打贏盧秀燕為終極目標」，熟諳選戰者直言，「所有的布局都在小英思維中」，當前政治氛圍民進黨居下風，國民黨趁機攻擊，但政治詭譎多變難逆料。

明年底市長選舉，盧秀燕蟬連市長一役，顯見不只是迎戰民進黨選將，已升高為「總統級」選舉，蔡英文總統以台中贏台灣就贏，操盤中台灣這一局，其實也是盧秀燕與蔡英文「兩個女人」的硬戰。

(中時 )