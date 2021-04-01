台帛旅遊泡泡旅客抵達桃園機場 逐團PCR檢測 09:422021/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台帛旅遊泡泡首發團今天下午起航，現在進行逐團PCR檢測，結果下午1時出爐。（圖為機場資料照 范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在今天下午起航，旅客稍早已陸續抵達機場，現正進行分批逐團核酸（PCR）檢測，檢驗結果預計下午1時前會出爐，若有人驗出陽性恐無法成團。（編輯：唐聲揚）1100401 台帛旅遊泡泡將啟航 採檢人員完成整備 帛琉泡泡首發團4／1下午起飛 旅客可在機場5樓自由活動 (中央社) #台博旅遊泡泡 #機場 #pcr #檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 迎疫後觀光 台東機場改善滑行道 04:102021/04/01 地方新聞 帛琉旅遊泡泡4／1首發 旅客二航廈報到一航廈登機 12:112021/03/31 生活 蘋果地圖更新 可顯示當地機場防疫資訊與健康要求資訊 13:202021/03/31 科技 首航110座位沒坐滿 後續團下殺3萬仍未完售！6業者賠千萬 台帛旅遊泡泡變泡沫 04:102021/03/31 焦點要聞 金門200人飛不成 轟未加開班機 04:102021/04/01 地方新聞 霧鎖金門 尚義機場又暫停起降 09:532021/04/01 生活 旅遊業首季紓困過關 1萬7000人受惠 04:102021/04/01 生活新聞 旅遊泡泡桃捷應援 出國搭機捷贈送單程免費搭乘券 17:172021/03/31 生活 帛琉泡泡明首發 位子還沒賣完 15:362021/03/31 生活 帛琉首發團名額還沒滿 陳時中：想去要快 15:102021/03/31 生活 帛琉泡泡還有空位 關島也來接觸 04:102021/04/01 生活新聞 生活熱門新聞 竹科首例！漢民科技高階主管染疫 自美返台3個月確診 - 生活 愛馬仕姐背景遭起底超驚人 前夫曝黑歷史：誰說她善良？ - 生活 這次乾旱很有針對性 鄭明典畫紅圈：就衝著台灣來 - 生活 鋒面接近！今3地區有雨 氣溫暴跌10度時間點曝光 - 生活 兩波鋒面接力襲台 驟降10度 清明連假雨區曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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