台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在今天下午起航，旅客稍早已陸續抵達機場，現正進行分批逐團核酸（PCR）檢測，檢驗結果預計下午1時前會出爐，若有人驗出陽性恐無法成團。（編輯：唐聲揚）1100401

台帛旅遊泡泡將啟航 採檢人員完成整備
帛琉泡泡首發團4／1下午起飛 旅客可在機場5樓自由活動

(中央社)

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