《商情》玉米亞洲電子盤攀升3％ 10:352021/04/01 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美國播種前景降低的激勵，周四玉米亞洲電子盤價格攀升3％，至2013年以來的最高水平；大豆上漲至近一個月高位，小麥上漲1％，連續第二個交易日上漲。 截至台北時間09:50，最活躍的大豆期貨漲0.33%，報1441.5美分，玉米期貨漲2.84%，報580.75美分，小麥期貨漲0.76%，報622.75美分。(商品行情網) 《國際金融》連4紅 歐股單季勁揚7.8％ 《美股》財報財測皆旺 美光盤後漲逾4％ (時報資訊) #亞洲 #電子盤 #小麥 #期貨 #攀升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》住展風向球3月旺季不旺 11:092021/04/01 財經 勞動基金前2月賺927.9億元 2月獲利明顯攀升 11:402021/04/01 財經 台股創新高大漲170點 指數站上16602點 09:102021/04/01 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期漲112點 09:102021/04/01 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 財新3月陸製造業PMI降至50.6 遜於預期 11:202021/04/01 財經 《商情》黃金亞洲電子盤回跌 11:432021/04/01 財經 《晨間解盤》突破前高 業績成長股是關鍵(倫元投顧提供) 08:532021/04/01 財經 《盤中解析》天價再現 Q2開門見16600 11:092021/04/01 財經 《經濟》極端氣候威脅 政院：盤檢防災應變措施 07:452021/04/01 財經 《電子通路》3優勢點火 展碁蜜月行情續旺 09:442021/04/01 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 波音籲美勿將貿易人權混為一談 無法承受損失大陸市場 - 財經 - 工商 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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