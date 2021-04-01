受美國播種前景降低的激勵，周四玉米亞洲電子盤價格攀升3％，至2013年以來的最高水平；大豆上漲至近一個月高位，小麥上漲1％，連續第二個交易日上漲。

截至台北時間09:50，最活躍的大豆期貨漲0.33%，報1441.5美分，玉米期貨漲2.84%，報580.75美分，小麥期貨漲0.76%，報622.75美分。(商品行情網)

(時報資訊)