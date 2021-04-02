現場直擊／太魯閣號出軌死傷擴大 最新救援畫面曝光

清明連假首日，台鐵今（2日）上午就傳出重大事故，一列太魯閣號408次列車，從樹林出發前往台東，行經花蓮崇德、和仁間，在清水隧道發生事故，警消正全力搶救中。就有一名生還者向親友報平安，並回報事故瞬間的駭人情況。

快訊／太魯閣號花蓮出軌！疑「工程車掉下」車廂嚴重變形卡隧道 逾35人死

有網友在PTT「八卦板」PO文指出，女友正好在這班太魯閣列車上，根據傳來的現場照顯示，隧道還有大石卡住，「女友還在隧道中，不過還好是發生在隧道裡，否則後果不堪設想！」

從兩人的對話顯示，原PO女友傳來報平安的訊息，並指出網路訊號很差，隧道內車廂跟車廂之間全擠在一起，車門無法打開，就連隧道內也被落石塞住，無法通行，「我們後幾車受傷的，都是被行李砸到，我們這車有人好像腳被壓斷，剛剛一直在喊有沒有醫護在現場」。

接著她也還原事發當下的撞擊瞬間，指出自己原本在睡覺，猛然的強烈撞擊，導致她摔到座位前方的空間，抬頭發現附近狀況後，當下立刻決定蜷縮在底下並用雙手護頭，接著幾波的緊急剎車，讓車廂內的乘客忍不住放聲尖叫、哀嚎甚至哭泣。

不過她也慶幸「還好是在隧道裡，不然應該會整個翻車，會更慘」，並指出「我們是在隧道裡，車子翻了，但至少靠在隧道壁上」。

太魯閣號出軌，司機員尋獲證實已身亡。（民眾提供）

太魯閣號出軌驚悚畫面，車頭「像豆腐一樣被切開」。（圖／民眾提供）

(中時新聞網)