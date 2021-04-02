雲林縣府積極爭取台積電到雲林設廠，著眼於就業機會，去年底縣府公告生效「雲林縣獎勵投資實施要點」，只要企業投資規模達5000萬元以上（不含土地），營運日起雇用員工總額40％是雲林縣民，就補助地價稅50％、房屋稅40％。

雲林縣府目前開發中的產業園區包括褒忠產業園區270公頃、古坑產業加值園區71公頃、斗南交流道特定區及產業用地415公頃，催生中的則有中科虎尾園區二期183公頃、斗六都市計畫擴大產業用地193公頃。

縣長張麗善表示，引進企業一直是她的施政指標，盼藉由產業用地增加，吸引企業設廠，創造2萬個以上就業機會，留住年輕人口。

縣府建設處去年12月24日為此公告「雲林縣獎勵投資實施要點」，增加國內外企業到雲林投資設廠意願；投資金額超過5000萬以上、40％以上員工雇用雲林縣民，補助地價稅50％及房屋稅40％，5年為限。

張麗善表示，雲林科技大學、虎尾科技大學栽培的學生都很受企業認同與喜愛，不論專業還有敬業的態度也受到肯定，但雲林縣就業機會不多，人才無法生根，青年外漂嚴重，長輩也無人可照顧，她希望產官學研一起合作，讓雲林留住年輕人才。

她強調，雲林縣各方面條件都優於其他縣市，沒有缺水、電的疑慮，土地開發成本合理，熱情邀約高科技、低污染產業來雲林落腳。

針對招商台積電一事，張麗善表示，台積電的基金會很關心雲林縣弱勢家庭，曾有合作案，很希望有橋梁進一步互動，不只關懷弱勢，產業未來能夠進駐，使雲林人才留下。

她說，台積電若比較屬意在科學園區，雲林縣的中科二期計畫也還有100多公頃土地，絕對符合台積電的需求，中央與地方一定能通力合作，為企業量身訂作達到三贏。

(中時 )