台鐵408次太魯閣號，今（2）日上午9點28分，於崇德至和仁間東線（k51＋250），撞上從邊坡滑落的工程車，導致列車發生出軌事故，目前死亡人數已增至51人，上百人輕重傷，許多地區警消人員全力投入支援，消防車國道上奔馳，把握黃金時間救援。

消防局臉書社團「新北消防發爾麵」，在臉書上隨時更新救援進度，截至下午5點，新北出動66名消防人員、DMAT醫生2名、62名義消、民間團體4名，共134人、39輛車、以及3隻搜救犬。警消出動前往支援，同時希望大家一起祈求所有人員平安。

除了更新進度，消防人員也曝光國道上行動畫面，呼籲駕駛「遇到消防車經過請讓路」，影片中消防車一路在路肩上狂奔，其他駕駛也相當守規矩，不少網友紛紛替消防員人加油打氣，「辛苦救援人員，災害減到最低吧！大家都還是要注意安全」、「請注意安全，大家都要平安」、「謝謝新北市府投入救災，身為花蓮人真的感謝」。

這起重大事故的肇事原因，指向包商一輛工程車疑似因手煞車未拉，從邊坡滑落至軌道上，正面撞擊太魯閣號，造成嚴重死傷，據悉，太魯閣號列車行經該路段時，幾乎都以全速前進，時速約125公里，加上兩隧道間視野較差，不排除當司機員看到工程車時，根本來不及反應。

工程車「奪命軌跡」空拍畫面曝光！太魯閣號出軌死傷慘重 消防隊進隧道內急搜救

(中時新聞網)