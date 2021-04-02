台鐵408次太魯閣號2日上午發生嚴重出軌事故，日本著名「2ch」、「5ch」討論版（類似台灣PTT）網友在剛得知該事件時，竟有許多人的第一反應是吐槽「又是日本製的列車？」似乎對本國製造的列車沒有太多好感。

「2ch」的「【速報】台灣花蓮列車出軌，似乎有多人死傷」討論串中，第1和第4個回應的日本網友竟同樣吐槽「又是日本製的（列車）？」且兩人發文時間僅差19秒；稍後也有多位網友說出類似言論。而在「5ch」討論版中，更直接出現「【速報】台灣發生出軌事故的列車，是日本製的」討論串，被認為暗示出軌事故與車輛設計有關。

更有網友回文表示，日本電車大多為窄軌設計，相較於全球範圍中最普及的1435公厘標準軌，包括太魯閣號在內的許多日本電車，軌距都僅有1067公厘，被認為有行駛上較不穩定的風險；並稱其他亞洲國家都因此採用標準軌電車，只有台灣跟日本買，稱「這變成國際問題了啊」。

不過也有日本網友跳出來打抱不平，強調日本製列車因應地震威脅的能力「世界第一」，因此身處地震帶的台灣才會喜歡買日本製的列車；也有人痛批上述網友「是不是想離間台灣跟日本」、「跟哪國製造的車子根本沒關係吧」，或開玩笑地說「是大陸幹的吧」。當然也有許多日本網友對事故表達哀悼之意，甚至有人特別完全用漢字寫出：「台日友好！台灣加油！」

太魯閣號是台鐵自日本引進的TEMU1000型傾斜式列車，由山口縣的日立製作所笠戶事業所承造，設計源自日本JR九州885系列車，當地「海鷗號」、「音速號」等特快車，便都是使用該型列車。

(中時新聞網)