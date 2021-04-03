台鐵太魯閣號列車出軌意外釀重大死傷，花蓮地檢署檢察長俞秀端3日表示，依現場判斷初估是50名死者，但其中有不少是殘缺肢體還在確認當中，不排除死亡人數會攀升，但也有可能減少。

俞秀端今早在花蓮市立殯儀館指出，死者身分已確認43人，完成家屬指認的有34名，另有1名法國籍乘客，由刑事警察局外事科通知連繫，呼籲民眾若家屬在這次事件罹難，但不方便馬上到花蓮，可以就近到台北地檢署依照片指認。

她表示，遺體能夠修復的都已完成修復，並交給家屬，雖然有進行家屬指認，但肢體較破碎，要等待DNA完成後，會把同一人的遺體、遺肢放在一起修復。第一批採集的DNA早上送至台北，由法醫研究所和刑事警察局加派人手比對，第二批在飛機上往台北途中，會盡全力盡快完成比對。

因為屍體破碎死亡人數是否攀升，俞秀端說，依現場可判斷遺體估計是50名死者，其中有不少殘缺肢體，所以死者人數有可能攀升，但也可能減少，正在確認遺肢是否為同一個遺體，因為現場非常雜亂，今早現場檢察官協調鐵路局將1至3節車廂先移動，昨天有發現部分遺骸在第4節車廂，有待移動後相驗確認。

(中時 )