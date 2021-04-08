太魯閣事件造成50死，多具殘破的遺體需靠遺體修復師修復完全，但1名遺體修復師上表示，她並未參與此事件，但網路上疑似流傳假訊息，導致住家不斷收到外界捐贈化妝品，多到空間根本放不下，她則不斷向外界澄清；有網友發現真相後，甚至留言謾罵、詛咒她，讓她一度嚇到哭出來，呼籲網友別再轉傳假訊息。

1名網友轉發朋友文章，他朋友的媽媽是名遺體修復師，太魯閣事件當下雖有追蹤案件，但後來沒有參與負責遺體修復，但網路上疑似有假訊息流傳她有參與，因此她在事發隔天不斷收到各方人士捐贈化妝品，簡訊、電話、訊息收不停；她強調從未因此事件做募捐，但外界都誤會她參與此事件，就連太魯閣事件的修復團隊也都澄清她未參與。

網友女兒發文控訴，「該澄清該、說清楚的，全都在電話裡都說清楚了並且也一直發文澄清」，也公開最初在網路流傳的圖文，希望各界不要再轉傳分享。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

該媽媽強調從未發文募捐化妝品，但遭外界誤解，許多網友還不斷轉發錯誤圖文，導致後來不少不理智的網友得知真相後，竟開始出言謾罵、威脅、詛咒她，讓她嚇得不斷哭泣、不敢出門；她不斷在電話中澄清、在臉書發文等，也收到捐贈或惡意謾罵；她的女兒因此發文控訴，「該澄清該、說清楚的，全都在電話裡都說清楚了並且也一直發文澄清」，也公開最初在網路流傳的圖文，希望各界不要再轉傳分享。

本來是善意的捐贈，卻因為誤解，引發當事人困惱，甚至遭受批評；許多網友則留言說，「自發性捐贈是好的，但是要看情況，一堆強迫別人接受的假善心人士」、「76行者召集人顏先生也在個人臉書呼籲，目前沒有缺任何物資」、「其實可以直接去報案提告偽造文書罪，這樣是最直接的澄清」、「還好我有先傳訊息問，不然會造成別人的困擾」。

1名遺體修復師上表示，她並未參與此事件，但網路上疑似流傳假訊息，導致住家不斷收到外界捐贈化妝品，多到空間根本放不下。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

(中時新聞網)