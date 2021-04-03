台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮清水隧道時，撞上掉落軌道的工程車，發生出軌意外，釀成嚴重死傷，總統蔡英文今(3)日也前往花蓮慰問傷者。出身花蓮的資深媒體人陳揮文發現，蔡總統發表談話時還要看稿，這讓他有一股想要打人的衝動；接著，陳揮文在陳述一個關於罹難者的故事時，講到有一名罹難者的母親說，從來沒覺得花蓮這麼遠，更是忍不住哭了出來。

陳揮文今在政論節目《新聞大白話》中表示，請蔡總統少買一個飛彈，「愛國者3少買一組」，給家屬一個交代，若蔡總統繼續推給台鐵、包商，那就完蛋了。

陳揮文坦言，我們花東的朋友，受了很多委屈，公路、鐵路很危險，「我都不曉得為什麼？」他指出，這次的意列車事故，對罹難者而言，是一個標準的冤死。陳揮文還認為，這是人禍，不可原諒，並不是天災，若是天災，是老天爺要，那也沒辦法。

陳揮文說，看到關於罹難者和傷者的相關報導時，他是一邊看一邊掉眼淚，「但看到蔡總統在那邊兩分鐘，念那個讀稿機的時候，我很想打下去，妳在幹嘛？這麼晚才去，到醫院、病房或殯儀館也好，妳像是一個八百萬票連任的總統嗎？還是連任就無所謂？」

接著，陳揮文提到一個讓他看了最難過的故事，「男女朋友去花蓮玩，坐上死亡列車，結果男友獲救，女友不幸罹難，男友去殯儀館，而女友的媽媽和妹妹趕也來認屍，女友母親對女兒的男友說我沒有怪你，但是她說，從來沒有覺得花蓮那麼遠」，說到這邊，陳揮文忍不住流下眼淚，「這個話給所有花蓮人聽看看」，並直言太離譜。

陳揮文認為，蔡總統沒有那種感受，「但你看這個媽媽講的，為什麼」，然後有一些二百五的人說不要究責，為什麼不究責？「我沒辦法接受這種莫名其妙的指控，不應該發生的嘛，發生了之後政府做了什麼，去慰問，就打算這樣算了？2年前普悠瑪也是究責，然後大家說了什麼？」

最後，陳揮文感嘆，「我們的老百姓很善良，但是我們的政府真的很爛」。

(中時新聞網)