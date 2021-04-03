國際影音平台執行團隊遲遲未定，文化部長李永得1日到立法院就國際平台案後續進行專題報告，被問及開播進度時，他則回答，8月若無開播，將提頭來見。不過，台北市議員王世堅認為，政治應該要抽離，且這也不是李永得提頭來見就能解決的，他還指出公廣集團「欲振乏力」，並表示不論是藍綠或哪個黨執政，都應該抽離政治黑手。

王世堅2日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，蔡總統把這件列為重大政策的第一要務也沒錯，在國際上有很多國家都有大外宣的計畫，只是說這些大外宣人家做的都很好，都是以文化的方式去呈現，「用各種藝術、音樂、文化、影視的方式去呈現」，呈現的非常好。

王世堅認為，政治應該抽離，這不是李永得個人願意去職、負責，或是提頭來見可以解決問題，事情要分開來看，要不要負責、提頭來見，是另一回事，但這個事情確實要做好。

王世堅指出，公廣集團這幾年非常努力，但他認為公廣集團「欲振乏力」，並指公廣集團其實也很想把事情做好，他們的節目也做得很不錯，但為何還不能收支平衡，得到社會多數的信任？就是因為他們先天上，還是遇到很多問題，「所以我回到最原始的話，政治抽離，國民黨、民進黨，任何一的黨執政，都要把政治的黑手抽離公廣集團，公廣不要在任人擺布了」。

(中時新聞網)