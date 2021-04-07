立院今日下午原擬針對2021年中央政府總預算案附屬國營事業單位預算進行朝野協商，但因國民黨不滿國營事業成執政黨酬庸肥貓缺，因此拒絕參加，立法院長游錫堃隨後宣布散會，至於下次協商時程暫未決定。

立院原擬今日下午3點，將針對尚未處理的國營事業預算案進行朝野協商，討論如何處理，現場包括游錫堃、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳，以及民眾黨立委邱臣遠、時力立委王婉諭等人皆出席，但獨缺國民黨代表。

藍委李德維受訪表示，上次協商時，國民黨已經要求國營事業董事長及總經理出任年齡不得超過65歲、續任不得超過70歲，但民進黨反對。

李德維指出，過去民進黨主張國營事業董事長、總經理出任年齡不得超過62歲、任期屆滿前若超過65歲，要在3個月內換人。但執政後就開始昨是今非，把位子當酬庸，讓人無法接受。

由於國民黨遲未出現，因此游錫堃在下午3點40分宣布，由於國民黨回應暫不參加協商，因此無法進行，下次協商時間另行通知，並就此散會。

(中時 )