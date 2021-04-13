《監試法》修正公佈至今已經70年，立法院司法法制委員會多次討論廢除《監試法》，因時空環境改變，其法條內容已經與現況有所不符，朝野也有共識將其廢止，考試院本屆也提出廢止《監試法》，立法院會今天三讀通過廢止《監試法》並通過配套法律。

考試院指出，國家考試制度定有《典試法》與《監試法》，分別規範考試的典試及監試事宜，但監試法自民國39年10月26日修正公布後，因時空環境改變，部分內容與現況有所不符，社會各界迭有廢止監試法之議，且監察院也多次表達該院監察委員不宜續任監試工作，對監試法存廢與否，尊重立法院及考試院職權。

考試院認為，典試制度及相關試務作業均已十分完善且過程相當嚴謹縝密，於試務資訊化後，藉由善用資通科技，國家考試更可運用資訊安全管理機制取代人力監督，以達確保考試公平、公正之目的。

民進黨立委吳玉琴指出，考試院在94年也曾提出廢止《監試法》，可惜當時沒有三讀成功，相隔16年後的今天，立法院終於通過《監試法》的廢止，讓監察權可以不再受到考試院所管轄的法律所拘束，也同時配套通過《典試法》、《公務人員考試法》及《專門職業及技術人員考試法》的修正，讓權力分立的精神，可以徹底落實。

吳玉琴表示，廢止《監試法》只是回到現行憲法下的五權架構，但憲法是不是一定要有五權，相信國人都有不同意見，立法院也已成立修憲委員會。下個階段的重要任務，應該是透過理性的論辯，凝聚國人對修憲的期待，並將完成後的憲法修正案，交付國人公投。

(中時 )