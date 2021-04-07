自從2019年初習近平發表〈告台灣同胞書〉激起台灣人對一國兩制的反抗情緒，加上後來香港反送中運動的推波助瀾，民進黨或蔡英文不管犯了什麼錯，台灣人民都異常的寬容，似乎只要能牽動台灣人反中的情緒，民進黨政府就成了金剛不壞之身！

2020總統大選前的私菸案曾經喧騰一時，造成了人民的反感，但最終蔡英文跟民進黨仍然在三合一選舉大勝而歸。進口萊豬政策一直都有六、七成的人民反對，保護藻礁也激起了年輕人的注意，但是據民意機構調查蔡英文的滿意度仍然在5成以上。

蔡政府執政期間大大小小犯了不少錯，2018年支持度曾經陷入谷底，促成「討厭民進黨」的情緒和韓流興起。但自從習近平發表〈告台灣同胞書〉之後就一路從谷底翻揚，這當中雖然也有台灣人對於韓國瑜直接選總統缺乏正當性的因素，促成蔡英文破底翻盤的關鍵還是習近平的談話。

「抗中保台」已經成為民進黨的萬靈丹，當每次失血的時候就拿這個來補血，這果真會成為民進黨永遠的保命符嗎？未必！如果台灣人覺得維護民進黨讓他們越來越痛苦，就會開始逐漸甦醒，思考是否要給別的政黨機會？「滿意生活品質」和「相對幸福感」才是台灣人轉念的關鍵。

說實話，台灣從去年疫情爆發到現在，「相對幸福感」一直很高，因為疫情控制得宜，台灣相對國外是過得比較正常、自由的生活，所以蔡政府的高民調不是完全沒有道理。可是若自恃滿意度高就驕傲大意、累積錯誤，最終護城河還是有可能被攻破。

信用是政治人物的命根！當形成主流民意的印象後，你再怎麼努力都很難翻轉。所以蔡英文的學歷風波，許多人並沒有花時間研究就選擇相信，主流民意的印象分數影響力是相當大的。但是發生重大的太魯閣事故，就像撞出了人民對蔡英文的信任破口，蔡英文到殯儀館鞠躬、慰問家屬，卻被家屬當面哭吼：妳每次都聽到了，不改進。

過去蔡英文每每碰到重大事故都會用文青的語言宣告改革的決心，但就像司法改革一樣，只有口號，卻沒有結構性的改變，人民會不會開始對這些文青口號感到厭煩，強烈的希望改變呢？這次家屬對蔡英文的哭吼，會不會形成骨牌效應，造成主流民意的轉移呢？

蔡政府這一年來不斷大內宣、大外宣，宣揚台灣防疫世界第一的形象，但是如果人民最終發現一些長久以來的系統性問題根本沒有改變，而是活在美麗的催眠包裝之下，那麼被吹起來的民意泡沫最後終究會破掉的！

（作者為金融分析者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※