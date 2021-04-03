網友看了罹難者名單後相當感嘆，其中一位逝者即將在4日度過28歲生日，更令人不勝唏噓。(翻攝爆廢1公社)

台鐵太魯閣號408車次2日發生擦撞出軌意外，由於一台停在邊坡上的工程車剛好滑落至列車行徑鐵路上，造成近台灣50年以來最嚴重傷亡事故，截至目前為止，共51人亡、188人傷。有網友看了罹難者名單，感嘆不少年輕生命就這樣逝去，一位逝者即將在4日度過28歲生日，更令人不勝唏噓。

一位網友在臉書社團《爆廢1公社》上貼出台鐵太魯閣事故的最新傷亡名單，資料揭露了罹難者的姓名和出生年月日。看著這密密麻麻的名單，原PO直呼，「超怕看到認識的人名。願生者平安，死者安息」。

對此，有網友就悲慟表示，「好朋友的表妹也在那列車上」、「我看到朋友的名字，但是後面都空白！不知道是不是同名同姓！她2天前發最後一次文」、「有一位整整小我一輪的罹難者再過11天就生日了，看了突然有點難過」。網友也發現，罹難者中有位外國籍乘客生日剛好是4月4日，卻無緣迎接28歲生日，讓他不禁感嘆，「差兩天就能過生日了，祝福跟我同年的逝者一路好走」。

看完這份名單後，許多網友坦言心情相當沉重，「不敢點開真的怕有認識的名字」、「看到單子上的年月日...真心難受」、「最小的只有六歲」、「好多88、89的 真可怕」、「好多7、8年級生，正是青壯年還有著大好未來卻要永遠缺席了」、「真的很讓人感到難過！希望不要再有這種撼事了！天祐臺灣」。

(中時新聞網)