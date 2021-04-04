在今天平均每人手中有2至3張保單的台灣社會，絕大多數人有正確的保險觀念，以確保自己萬一生病或是遭遇意外，甚至失去自理生活的能力時，來得及因應，不至於手足無措！不過，並不是所有人都這樣想，有不少人從經濟利益的考量出發，認為買保險不見得一定會用得到且每年固定的保費支出也是相當可觀……，日前就有網友（原PO）在社群網站表示，自己已經40歲了，除了基本的勞保、健保外，沒有額外再買其他的商業保險……；針對此一話題，引發其他網友熱烈討論，提出質疑：「到了40歲還沒有買保險，會很危險？」答案絕對是肯定的！本周小花平台將引用該名網友的故事，由專業保險顧問提出不同看法和中肯建議。

買保險趁年輕 保費差很大

首先，先來了解原PO這段發言其實其來有自，據了解，前陣子他與幾個老同學吃飯敘舊，得知同學們每年都花不少錢為自己與家人買了不少保險，每年的保險費用也是一筆不小的支出；其中一名同學光是自己、妻子與孩子一家3口的保險費用，每年就要花掉新台幣近20萬元，著實讓他驚訝得瞠目結舌：「儘管同學夫妻倆都有工作，每年近20萬元的保險費用，也太多了吧……」

正當原PO在為該名同學大手筆投入保險費用感到不可思議的當下，所有與會的同學們知道他沒有買任何保險後，全部露出吃驚的反應、直說：「到了我們40歲這個年紀即將步入中年，也不知道還能繼續再工作幾年，如果沒有買保險，萬一生病或是遭遇意外，很有可能生活品質受到影響，甚至都沒有辦法生活下去了……」此時，他才驚覺自己是否太過於樂觀了？於是在社群網站上提出自己的疑問。

對於原PO的提問，有不少網友以過來人經驗紛紛表達自己的看法「至少意外險和醫療險一定要買！」，同時也從現實層面考量並提醒：「年紀愈大如果本身有3高又過重，可能會被拒保喔」、「醫療險要趁著還沒做體檢前趕快保，以免發現異常直接被拒保」、「愈年輕買保險，保費可以差很大」、「記得買保險後半年內不要做體檢，因為如果發現異常會變成帶病投保被解約」……。

(中時新聞網)