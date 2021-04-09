台北市長柯文哲9日赴議會施政報告。（摘自柯P直播）

台北市長柯文哲在228紀念日挑戰一日北高，宣傳自行車活動，議員吳沛憶9日質疑，市府標案書稱自行車挑戰要用汗水紀念228，根本就沒有達到成效，不但2個直播平台加起來僅80幾萬次點閱，畫質也很差，花了40萬行銷，結果網路負面批評更多。柯文哲對此回應，228是1年當中最後可以騎自行車的時機，還有一點是放假日，公關公司實在不及格，以後純粹辦自行車活動。

北市府斥資近70萬元，在228紀念日舉辦柯文哲挑戰一日北高活動，外界批評聲浪不斷，柯怪罪北市體育局新聞稿出問題，柯文哲今赴議會施政報告，吳沛憶指出，問題不只是新聞稿，問題在辦活動的目地。

吳沛憶列出4項一日北高活動目地，包括柯文哲24小時特寫鏡頭、以汗水代替淚水紀念228、讓台北市民欣賞北到南的風景、提升台北市的自行車風氣，供柯文哲選擇，最後柯說是提升台北市自行車風氣。

不過，吳沛憶表示，活動標案書內容是用汗水代替汗水紀念228和平紀念日，根本沒有達到成效，且沒有紀念到228，簡直是在為難廠商，看不到有任何理由非得在228這天宣傳自行車。

吳沛憶說，1年內不是只有這天可以推廣自行車，紀念228可以用擺脫悲情的方式，但記憶要有歷史，這天北市文化局有辦活動，應該多推廣文化局成果，號召更多人參與，自行車活動完全看不到紀念誠意和成果，要推廣自行車、紀念228、自我行銷應分開來做。

對此，柯文哲說，228是1年當中最後可以騎自行車的時機，還有一點是放假日，有在檢討活動但還沒檢討完，公關公司實在不及格，以後要辦就純粹是自行車活動。體育局長李再立也說，活動標案局長就可決行，市長不一定知道內容。

(中時 )