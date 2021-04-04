台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀重大死傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，花蓮地院3日裁定50萬交保，檢方提出抗告後，花蓮高分院法官裁定「撤銷交保」。今(4)日李義祥的弟弟現身義程營造公司，但他表示，自己只是幫哥哥拿藥，而哥哥也沒也向他透露任何事情。

《中天新聞》報導，李義祥的弟弟4日現身在同樣營李義祥擔任負責人的義程營造公司，記者見到他拿著一袋東西走出來，便詢問李義祥是否有拜託他拿什麼，李義祥的弟弟回答，「拿藥，他的藥已經吃完了」，並指李義祥患有慢性病，家裡的藥吃完了，而李義祥已經兩天沒吃藥了，現在很不舒服。

記者又問李義祥的弟弟，「他昨天有特別說什麼嗎？」李義祥的弟弟則說，「沒有，他都沒有跟我講任何事情，他只是叫我拿藥而已」，接著，記者繼續追問，「你們現在陪在他旁邊嗎？」李義祥弟弟回應，「我沒有陪在他旁邊，因為我要馬上再回台北，我是回來看一下我的父母」，並表示自己沒有和李義祥接觸。

此外，檢方抗告成功後，花蓮高分院裁定撤銷交保、發回重裁，花蓮地方法院於下午5點30分重開羈押庭，花蓮縣警局縣警局刑警隊幹員持傳票，到李義祥家中帶人，李義祥露面時也發表聲明，表示將對此次列車出軌事故負起責任，並致上最誠摯的歉意。

【太魯閣號出軌】李義祥50萬交保竟神隱?! 直擊弟弟現身幫送藥

(中時新聞網)