中苗4月6日起-供五停二-中市大型市場-夜市攤販提前因應。（台中市政府提供）

經濟部宣布台中、苗栗自4月6日起自來水「供五停二」，由於市場及夜市飲食攤商眾多，台中市政府經濟發展局表示，針對建國、第二等備有水塔較具規模的市場，停水期間尖峰時段仍將以水塔供水因應，而夜市攤商則改用儲水桶、餐具改用免洗碗筷，減少用水需求。

經發局說，以第二市場為例，市場内雖有30噸儲水量的水塔，但因許多攤商經營飲食類，每日用水需求大，如無控管水量，水塔用水可能不足因應兩日停水。為此，目前已先將水塔水量控制閥調降約3成，控制出水量；未來停水期間也將採總量管制，每日9至10時、12至13時兩階段各一小時供水，同時全程監控水塔水量，確保得以滿足兩日營業需求。

經發局指出，停水期間也將開放地下水源提供攤商取用，可作清潔攤位及洗滌等非飲食用水使用，市場大門（台灣大道與三民路口）即設有臨時加水站，可供攤商就近取用。針對路外型夜市，例如旱溪夜市、捷運夜市等，小吃攤用水量少，皆自備水桶，從自家裝運至夜市；大吃攤如蒙古烤肉、牛排、現炒等，除了自備儲水設施，規模較大者也可於營業場所放置大型水塔，即時補充。

經發局表示，道路型夜市如忠孝路夜市、中華路夜市等，如為店家延伸至道路經營，可使用屋內儲水設備，如為獨立攤販，則須自備儲水設備。

經發局強調，因應水情吃緊，市府已加強宣導攤商節約用水、共同抗旱，為降低對攤商營業影響且預防食安問題，預先採取各項因應措施，目前多數市場及夜市仍會照常營業，後續停水期間市府也會加強稽查飲食攤販用水情形，預防可能產生的食安問題。

(中時 )