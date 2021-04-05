此次工程車滑逸致火車軌道上導致台鐵太魯閣號閃避不及撞上，外界質疑台鐵邊坡防護做得不夠好。交通部表示針對台鐵邊坡25脆弱點，未來擬強化偵測。

交通部政務次長王國材5日說明，台鐵的邊坡防護工程分成兩種，一種是土木工程，例如邊坡加強，這類大概有15件；另一類就是利用偵測系統。過去是認為，邊坡土木工程做好就不需要偵測，但是這次太魯閣號事件也讓交通部開始討論，以此次出事地點清水隧道為例，上方正在施做西正線明隧道邊坡加強工程，但是上面是台九線，未來即使邊坡做好了，如果有人蓄意想從台九線拋擲物品到鐵道上，也有有可能造成弱點。因此昨天也請台鐵檢討25處異物容易入侵地點，預計從影像加AI強化偵測，到明年都會完成。

此外，此次雖然是東正線軌道上發生事故，但其實該工程施作的西正線明隧道上方也有工程便道，同樣也是沒有圍籬包起來，而西正線目前正肩負單線雙向通車的重大責任，是否會造成安全之虞？台鐵局主任秘書顏文忠表示，西正線明隧道工程已經完成99％，大致上硬體都已經做得差不多，應無安全之虞。

(旺報 )