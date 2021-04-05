台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成重大傷亡。國家運輸安全調查委員會已掌握列車上相關紀錄，研判事故是在工程車滑落5至7分鐘後發生。

運安會取得太魯閣號事故列車的紀錄資訊，確定工程車先滑落在軌道上，列車駕駛發現時，只有200多公尺的距離，能反應的時間不到10秒，根本來不及煞車。

至於工程車是何時滑落軌道，運安會仍在重建資料，但研判事故是在工程車滑落後約5到7分鐘發生。

運安會主委楊宏智今天接受媒體訪問說，工程車滑落軌道時，車頭幾乎是對著太魯閣號列車的車頭，原本以太魯閣號8節車廂加上100多公里的速度，若在空曠處可將噸位小很多的工程車撞飛，就像人踢到鐵罐一般，但因事故點距離清水隧道口才20多公尺，火車撞上工程車後，工程底盤被撞落，車頭則跟著火車一起撞進隧道，再衝撞隧道壁，造成嚴重脫軌。

楊宏智坦言，這起事故傷亡這麼嚴重，事故地點的環境非常不利。

運安會將從太魯閣號列車的列車自動保護系統（ATP）與列車控制及監視系統（TCMS），還原更多事故時的情況。（編輯：管中維）1100405

(中央社)