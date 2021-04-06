立院今日上午舉行國是論壇，多位藍委針對太魯閣號列車事故，輪番砲轟執政黨。藍委李德維批評，蔡政府是「今天公祭，明天忘記」，藍委葉毓蘭表示「大悲不能無言，究責才能善後」，藍委陳以信要求「交通部長林佳龍撤職、行政院長蘇貞昌下台、蔡英文總統道歉。」

李德維說，蘇貞昌在4月1日才剛說過台鐵要「坐有位、安全又準時」，結果隔天就發生太魯閣號意外。2年前發生的普悠瑪事故後，政院組成調查小組，結果雷聲大雨點小，變成虛無飄渺的口號，外界感嘆「今天公祭、明天忘記。」

葉毓蘭指出，此次意外舉國哀悼，總經費達1.2億的鐵路行車安全改善計畫，還沒帶來安全。事故發生後，只要對政府稍有質疑的網路貼文，就引來網軍大舉進攻。

葉毓蘭表示，此採購案是鐵路局發包，依照《採購法》第70條，鐵路局當然有責任，且3年前的普悠瑪事故總體檢報告，就要求在去年底前就要做完「邊坡系統設置」，結果還要說鐵路局沒責任？

陳以信說，這次事故造成50人死亡、2百多人受傷，是政府遷台以來，發生最嚴重的鐵路事故。2年半前才發生普悠瑪事故造成18人死亡、2百多人受傷，當時蔡政府宣稱要大刀闊斧改革，政院召集專家學者完成3百多頁的台鐵總體檢報告。

陳以信指出，報告中有144項建議改革事項，政府現在說已完成109項解除列管，那為何此次憾事還會發生？若去年底就如期完成「邊坡全自動監視預警系統」，監控邊坡狀況提早發出預警，也許今天就不會發生悲劇。

(中時 )