歷經2020總統大選，蔡英文總統的財產首次公開，據監院最新一期廉政專刊，蔡英文的存款約5284萬元，相較上次申報的4877萬元，增加了407萬元，有價證卷為413萬餘元，和上次申報金額相同，此外，截至去年11月1日，委託律師管理2020總統大選選票補助款的帳戶餘額高達上億。

根據監察院第172期廉政專刊，蔡英文去年11月1日財產申報中，擁有6筆土地，其中4筆信託，分別位於台北市松山區2筆、大安區及新北市永和區各1筆，另有2筆土地來自繼承，分別位於台北市文山區、內湖區，取得時間為2019年7月，並特別註明「因繼承取得之公同共有土地持分，係信託業承受有困難之不動產而得免予信託」。另有2筆建物信託，分別位於台北市大安區、新北市永和區。

蔡英文的存款有5284萬7068元，相較於2019年11月申報存款4877萬3937元，增加407萬3131元；有價證券和上次申報內容相同，都是投資中正企業公司的股票，股數41萬3637，票面價額10元，共413萬6370元。

值得注意的是備註欄，寫到委託律師於彰化銀行設立「蔡英文委託双榜法律事務所受託信託財產專戶」，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至2020年11月1日，帳戶餘額1億1943萬3550元。

此外，蔡英文另申報2本著作，價額登載因著作權價額無法估計，以及租金債權每月9萬元，為事業投資位於台北市中正區中山北路的東道有限公司土地出租所有；另有事業投資110萬元，投資名稱為東道有限公司，位於台北市中正區中山北路3段59號，均和上次申報內容相同。

(中時 )